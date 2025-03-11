İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’li Sarıyer ve Şişli belediyelerine yönelik "DHKP-C'ye 2014-2016 yılları arasında ihaleler üzerinden finansman sağladıkları" iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul'daki 15 ilçe belediyesinin yanı sıra Samsun, Bursa ve İzmir'de toplam 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 32 kişi gözaltına alındı.

TRT Haber, gözaltına alınanlar arasında K.Ö. adlı bir kişinin de bulunduğunu ve bu kişinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olduğunu öne sürdü...

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

X'te İBB Tekzip hesabından yapılan paylaşımda, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bu isimde bir danışmanı yoktur. Devlet televizyonu TRT’nin bu iddiayı yazarken İBB birimlerinden bilgi almaması da ayrıca manidardır. Bu operasyon haberini yapan TRT hakkında tüm hukuki işlemler yapılacaktır. Sayın İmamoğlu’nun danışmanlarının listesi kurumsal web sayfamızda bulunmaktadır" denildi.