İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden KİPTAŞ, kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarını yenilemek isteyen vatandaşlara kamu bankalarının kredi sağlamaması nedeniyle harekete geçti. İBB ve KİPTAŞ, kamu bankalarının yöneticileri hakkında görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, Türk Ceza Kanunu’nun 257 ve 122. maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 54/2, 55/1 ve 62. maddeleri kapsamında işlem yapılması talep edildi. Ayrıca savcılığın, resen tespit edeceği suçlar doğrultusunda şüpheliler hakkında kovuşturma başlatması ve iddianame düzenlenmesi istendi.

KİPTAŞ KEFİL OLMASINA RAĞMEN KAMU BANKALAR KREDİ VERMİYOR

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, 2021 yılında başlatılan "İstanbul Yenileniyor" projesi kapsamında, vatandaşların kentsel dönüşüm için kredi kullanabilmeleri adına KİPTAŞ’ın kefil olmasına rağmen kamu bankalarının bugüne kadar tek bir kredi bile kullandırmadığını ifade etti.

Bu durumu aşmak için 2024’ün Mayıs ve Haziran aylarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte kamu bankalarının genel müdürlerine ve yönetim kurulu başkanlarına iş birliği çağrısında bulunduklarını aktaran Kurt, tüm girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Kamu bankalarından, vatandaşlara uzun vadeli ve düşük faizli kredi sağlanması talebine herhangi bir olumlu dönüş yapılmadığını vurguladı.

BDDK TOPU BANKA YÖNETİCİLERİNE ATTI

Yanıt alamayan KİPTAŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuruda bulundu. Ancak BDDK, kamu bankalarının ticari bir kuruluş olduğunu ve kredi verme kararlarının tamamen banka yöneticilerine ait olduğunu bildirdi. Bu sürecin ardından kamu bankaları, KİPTAŞ’a “mevzuat gereği hareket ettiklerine” dair resmi bir yanıt gönderdi.

"DEPREMLE MÜCADELE SİYASET ÜSTÜ"

KİPTAŞ olarak tüm mevduatlarını kamu bankalarında tutmalarına rağmen vatandaşlara kredi sağlanmadığını söyleyen Kurt, "Depremle mücadele siyaset üstü bir konudur" diyerek düşük faizli ve uzun vadeli kredi çağrılarını yineledi. Ancak kamu bankalarının olumsuz tavrı karşısında yasal süreci başlattıklarını belirtti.

KİPTAŞ, kamu bankalarının yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunarak, konunun hukuki boyutunun takipçisi olacaklarını duyurdu. Kurt, "Evini KİPTAŞ ile yenilemek isteyen vatandaşlarımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz. İstanbul’un depreme karşı dirençli hale gelmesi için iş birliği çağrılarımızı sürdüreceğiz" dedi.