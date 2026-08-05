İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Mahmud Derviş’i anmak ve Filistin halkıyla dayanışmayı sanat aracılığıyla vurgulamak amacıyla 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da Sultanahmet'te bulunan Turşucuzade Ahmet Muhtar Efendi Konağı Taş Odası bahçesinde “Mahmud Derviş Anısına Filistin Şiir Akşamı” düzenlenecek. 9 Ağustos 2008'de hayata veda eden şairin, vefatının yıl dönümünde gerçekleşecek etkinlik, Derviş'in edebî kimliğine ve Filistin mücadelesine odaklanıyor.

Enes Batman'ın sunumuyla gerçekleşecek Filistin Şiir Akşamı’nda, çağdaş şiirimizin temsilcileri Mahmud Derviş’in şiirleri ve kendi mısraları aracılığıyla Filistin için dayanışma mesajı verecekler. Şiir dinletisine müzisyen ve yazar Sedat Anar, santuruyla eşlik edecek.

Türkiye'den ve Filistin'den şairleri aynı sahnede buluşturan etkinlikte; Ömer Erdem, Zeynep Oktay, Devrim Horlu, Ali Ayçil, Hüseyin Akın, Faysal Soysal, Zeynep Arkan, Bilgehan Tuğrul, Gökçe Özel, Rıdvan Ardıç ve Zeynep Karaca şiirleriyle yer alacak. Programa, Filistinli konuklar Ahmed Seyyad ile Filistin Kültür Evi Müdürü Semir Atiye de katılacak.

Sanatın sınırları aşan gücüyle Filistin’in sesine ses katmayı ve edebiyatın evrensel diliyle dayanışmayı büyütmeyi amaçlayan etkinliğe tüm İstanbullular davet ediliyor.

Mahmud Derviş (13 Mart 1941 - 9 Ağustos 2008): Akka'nın Berve köyünde doğan ve yedi yaşındayken köyünü terk etmek zorunda kalarak yaşamının büyük bölümünü mülteci kamplarında ve sürgünde geçiren usta şairdir. Hayatı boyunca Filistin halkının direnişini ve hikâyesini kendi dizelerine sığdıran Derviş, çağdaş dünya edebiyatının önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.