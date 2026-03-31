İstanbul'da 13'üncü gününde devam eden İBB davasının duruşmasında, CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında 'sahipsiz not' diyaloğu dikkat çekti. Mahkeme Başkanı, oturum kapatıldıktan sonra "Sayın Başkanım" hitabıyla başladığı için görevlilerce kendisine getirilen bir not kağıdını incelediğini belirtti. İçeriğinde "cumhurbaşkanı adaylığı" ve "Dilek Hanım" gibi ifadeler yer alması üzerine notun aslında Ekrem İmamoğlu'na ulaştırılmak istenen bir mesaj olduğunu değerlendiren Başkan, duruşma salonunda kağıdın sahibini sordu.

Yaşanan diyalogun detaylarını SÖZCÜ Masası'nda gazeteci Barış Terkoğlu anlattı. Terkoğlu'nun aktardığı detaylar şöyle oldu:

"Avukat ve sanıklar evrak alışverişi yaptığı sırada mahkeme başkanına not kağıdı geliyor. Başkan da, "Sayın Başkanım ifadesi yer alınca bana yazıldığı sandım. İçeriğinde Dilek hanımın ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi kelimeler görünce bana ait olmadığını düşündüm" diyor.

Ekrem İmamoğlu da notu kendisinden almak istediğini söylüyor. Ama mahkeme başkanı bu nota aracı olmasının yerinde olmayacağını belirtiyor. Hal böyle olunca İmamoğlu da 'Tamam o zaman sizde kalsın' diyor.

Notta da şu yazıyor; "Ekrem bey, dün Dilek hanımın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yaptığınız konuşma ile ilgili bazı söylemler yer alıyor, bunun üzerine ne düşünüyorsunuz?"

Aslında dün Ekrem İmamoğlu, kadın bir cumhurbaşkanımız da olsun demek istemişti ancak muhalif gibi gözüken pek çok provokatör bu sözlerden başka bir anlam çıkarıp bir de bunları milyonlara ulaştırıyor. Bu örnek duruşmada yapılan savunmanın bile nasıl muhaliflere yöneltildiğini gösteriyor. "



