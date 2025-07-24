İstanbul'un en önemli sorunu olan trafiğe ilişkin dikkat çeken bir adım geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin İstanbul'a 120 kilometrelik yeni yol duyurusunda bulundu.
BU YIL HAYATA GEÇİRİLECEK
"İstanbul’a 120 km otobüs öncelikli yol planlıyoruz! Amaç, lastik tekerlekli toplu ulaşımda bekleme ve seyahat süresini azaltıp yolculuk kalitesini artırmak" diyen Alpkökin, "80 km'lik güzergah belirlendi ve proje çalışmalarına başlandı" dedi.
Doç.Dr. Alpkökin ayrıca, ilk pilot uygulamanın bu yıl hayata geçirileceğini söyledi.
İstanbul’a 120 km otobüs öncelikli yol planlıyoruz! Amaç, lastik tekerlekli toplu ulaşımda bekleme ve seyahat süresini azaltıp yolculuk kalitesini artırmak.— Doç. Dr. Pelin Alpkökin (@alpkokin_pelin) July 23, 2025
80 km'lik güzergah belirlendi ve proje çalışmalarına başlandı. İlk pilot uygulamayı 2025’te hayata geçirmeyi hedefliyoruz. pic.twitter.com/l5lzInzdfZ