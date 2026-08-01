Ulaşım İstanbul tarafından yapılan açıklamada, 2 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sürecinde toplu ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

‘SINAV BİTİŞİNİN 2 SAAT SONRASINA KADAR’

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan "(ALES) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir”.