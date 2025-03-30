İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 2019 yılından önceki dönemde yapılan işlerle ilgili tespit edilen kamu zararının hesabını sorduğu, ancak ilgililer hakkında soruşturma izni verilmediği belirtildi.

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesinden sonra Teftiş Kurulu’na incelettiği işlemlerden bir tanesi, İBB Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü'nün 21 Eylül 2016 tarihinde yaptığı “İstanbul Genelinde Yeni Yeşil Alanların Yapım İşi” ihalesiydi.

VALİLİK SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

Teftiş incelemesinde, İstanbul genelindeki 39 ayrı park ve çevre düzenlemesini kapsayan projelerden, “Rahmi Demir Mesire Alanı” ve “Pendik Yaşam Korusu 1. Etap” işlerinde, 2 milyon 494 bin 011 TL tutarında kamu zararı oluştuğu tespiti yapıldı. Tespitin yapıldığı tarihteki döviz kuruna göre ise zararın yaklaşık 416 bin dolara denk geldiği belirtildi.

İBB, kamu zararında sorumluluğu olduğunu düşündüğü dönemin yöneticileriyle ilgili hem idari hem de adli soruşturma yapılmasını istedi. Ancak İstanbul Valiliği, 22 Nisan 2020 tarihinde söz konusu memurlar hakkında soruşturma yapılmasına izin vermedi.

Söz konusu kamu zararının rücu istemiyle İstanbul 35. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Konuyla ilgili 25 Haziran 2024 tarihli bilirkişi raporu düzenlendi. Kamu zararının tahsil edilme sürecinin devam ettiği belirtildi.