İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasındaki iddialar iki kamu bankasının tepe yönetiminde değişime yol açtı. Hakkında çeşitli iddialar bulunan Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevinden alındı yerine Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan atandı. Arslan’dan boşalan koltuğa ise Halkbank Yönetim Kurulu Başkanı Recep Süleyman Özdil getirildi.

HALKBANK’A FAİZSİZ BANKACI

Görevden alınan Üstünsalih’in oğluna ait şirketlerin uyuşturucu soruşturmasındaki bir özel jeti kiralayan firari sanık Murat Gülibrahimoğlu ile ilişkili olduğu iddia edilmişti. Ancak Üstünsalih ve oğlu özel jet dosyasına dahil edilmedi. Üstünsalih’in ayrıca banka kaynaklarından uygunsuz kredi verdiği, şüpheli para transferlerine göz yumduğu, bazı arazi devirlerine aracılık ettiği yönünde iddialar da ortaya atılmıştı.

Osman Arslan’dan boşalan Halkbank Genel Müdürlüğü görevine ise 11 yıldır Halkbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Recep Süleyman Özdil atandı. Özdil, sektöre Albaraka Türk’te adım attı, İhlas Finans ve Family Finans’ta yöneticilik yaptı. TMSF üyeliği görevinde de bulundu. Özdil’den boşalan Halkbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ise halen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan, Halkbank Yönetim Kurulu üyesi Meltem Taylan Aydın atandı. Kamu bankaları arasındaki görev değişimi kapsamında Ziraat Bankası yönetiminde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Abdi Serdar Üstünsalih

‘Kredi limitleri için aracı oldu’

İBB iddianamesinin ek klasörlerine göre, etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin 6 Haziran 2025 tarihli ifadesinde, uzun süredir artırılmayan kredi limitlerinin yükseltilmesi için girişimde bulunduğunu anlattı. Firari sanık Gülibrahimoğlu’nun VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ile yakınlığı nedeniyle ricacı olduğunu, talebin Gülibrahimoğlu üzerinden iletildiğini ve Üstünsalih’in yurt dışından dönüşte ilgileneceğinin söylendiğini belirtti.