Sahte ekspertiz raporları muvazaalı gayrimenkul satışlarıyla yabancılara usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu düzenlendi. İBB davasında hem sanık hem müşteki sıfatıyla yer alan Gül İnşaat sahiplerinden Ali Gül hakkında, yabancılara gayrimenkul satışı üzerinden usulsüz Türk vatandaşlığı edinilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

SAVUNMASI ALINMADI

Gül’ün İBB davası kapsamında henüz savunması alınmamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ikinci dalgasında Gül İnşaat, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden gerçekleştirilen 734 gayrimenkul satışı incelendi. Soruşturmada 274 satışın muvazaalı olduğu tespit edilirken, 30 şirkete kayyum atandığı açıklandı.

Aynı soruşturma kapsamında Beyaz İnşaat ortağı ve İBB davasında müşteki-sanık olarak yer alan Muzaffer Beyaz hakkında da gözaltı kararı verildi. Beyaz, İBB davasındaki savunması sırasında Ekrem İmamoğlu’na yönelik “hakkını helal ediyor musun?” sorusuna önce “Ediyorum” yanıtını vermiş, ardından dosyadaki iddialara ilişkin farklı beyanlarda bulunmuştu. İfadelerinin tutarsızlığı nedeniyle savcılık Beyaz’ın tutuklanmasını talep etmiş, mahkeme reddetmişti.

30 ŞİRKETE KAYYUM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 73 şüphelinin gözaltına alındığını ve 30 şirkete kayyum atandığını açıkladı. Operasyonda Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat ve LİV İnşaat üzerinden yapılan satışlar mercek altına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına tedbir konuldu. El konulanlar arasında 2 bin 11 taşınmaz, bir otel, 86 taşıt, iki yat ve 42 banka hesabı hakkında adli tedbir kararı verildi. Şüphelilerin adresleri ile şirket binalarında yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu. Bakanlık 5391 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edildiğini duyurdu.

Beyaz etkin pişman Gül ise rüşvet sanığı

Opersyonda İsmi geçen ve sahibi hakkında gözaltı kararı verilen şirketlerden biri de Gül İnşaat. İnşaat şirketi doğrudan adıyla bilinmese de İstanbul’un önemli uğrak noktalarından biri olan Bahçelievler’deki Metroport alışveriş merkezinin de ortaklarından.

Gözaltı kararı verilen isimlerden Ali Gül, Metin Gül, Çetin Gül de inşaat şirketinin ortakları. Ali Gül ayrıca İBB davasında rüşvet sanığı. Gül ailesi şirketlerinin yaptığı gayrimenkulleri yabancı uyruklu kişilerin Türkiye vatandaşlığı alabilmeleri için gerçek dışı yüksek satış gösterdiği iddia ediliyor. Birinci dalga operasyonda ‘Babacan İnşaat’ bağlantılı işlemler incelendi. Bu süreçte düşük bedelli taşınmazların gerçeğe aykırı ekspertiz raporlarıyla yüksek bedelli gösterildiği 687 kişinin vatandaş yapıldığı belirlenmişti. !

Muzaffer Beyaz İBB davasındaki sanıklardan biri. Beyaz, etkin pişmanlık ifadesini mahkemede kabul etmeyince duruşma savcısı tutuklanmasını talep etmişti.