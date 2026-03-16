CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ni 2.5 milyon TL rüşvet istendiği iddiasıyla şikâyet eden şirket, AKP’li belediyeden 34 milyonluk ihale aldı. Formel Medya’nın sahibi Enes Malik Yaylacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Destekleme Programı organizasyon ihalesini aldı. İhale 34 milyon 278 bin 750 TL tutarında.

Formel Medya şirketinin ortağı Alaaddin Berber, hak edişlerini alamadığı ve belediyenin 2.5 milyon liralık gıda kolisi istediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Berber ve Yaylacı; 31 Mart 2024’ten önce AKP’li olan belediyeden aldıkları ihalenin parasını CHP’li belediyeden tahsil edemediklerini söylemişti.

OLAYLI SEÇİM

Bayrampaşa Belediye Başkanı CHP’li Hasan Mutlu’nun 16 Eylül 2025’te tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan kurada CHP’nin adayının kazanması üzerine AKP mahkemeye başvurdu. Ardından Bayrampaşa’da ikinci defa başkan vekili seçimi yapıldı. Tartışmalarının damga vurduğu seçimi 4’üncü turda AKP’nin adayı İbrahim Akın kazandı.

BAYRAMPAŞA AŞKI

- Şirket kurulduğu 2018 yılından itibaren AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden 85 milyon TL’lik ihale aldı.

- 2025’te AKP’li Esenler Belediyesi’nden 28 milyon 707 bin 600 TL bedelli organizasyon ihalesi. Şubat 2024’te AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nden 10 milyon 799 bin TL’lik ihale.

- Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ise Kasım 2023’te 2 milyon 58 bin TL’lik ihale.