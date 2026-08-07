Cengiz KARAGÖZ

İlbak Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kayın Madencilik İşletmeleri A.Ş.'nin Kırşehir'in Akçakent ilçesindeki Avanoğlu köyünde 9 milyon 350 bin lira yatırımla hayata geçirmeyi planladığı bakır madeni projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayı verildi.

1568 SAHA

Açık ocak yöntemiyle işletilecek maden sahası, meşe ormanları, tarım arazileri ve yerleşim alanlarına yakınlığı nedeniyle tartışma yaratırken, şirketin sahip olduğu ruhsatın büyüklüğü de dikkat çekiyor. Proje dosyasına göre şirketin ruhsat sahası 1119,54 hektara yani yaklaşık 1568 futbol sahasına ulaşıyor.

İBB DAVASI

Projenin sahibi Kayın Madencilik, İlbak Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor. Holding, kamuoyunda son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart 2025 operasyonunda tutuklanıp daha sonra tahliye edilen sahipleri Murat, Ali ve Yusuf İlbak ile gündeme gelmişti. Yandaş basın organlarının “itirafçı oldu” demesine karşın İBB soruşturmasına ilişkin hazırlanan iddianamede İlbak ailesi şüpheliler arasında yer almadı.

4,11 HEKTAR

ÇED dosyasına göre ilk etapta 4,11 hektarlık alanda üretim yapılacak. Madende yılda 200 bin ton kazı gerçekleştirilecek. Bu faaliyet sonucunda yıllık 50 bin ton bakır cevheri elde edilirken yaklaşık 150 bin ton posa oluşacak.

MEŞELİK ALAN

Çalışma yapılacak alanın 2,44 hektarı orman vasfındaki meşeliklerden oluşuyor.

Dosyada "bozuk meşe" meşceresi olarak tanımlanan bu alandaki ağaçların üretim öncesinde damgalanarak kesileceği belirtiliyor. Proje sahasının geri kalan 1,67 hektarı ise şahıs mülkiyetindeki marjinal tarım arazilerinde bulunuyor.

Murat İlbak

Evlerin dibinde patlama yapılacak

Madene en yakın yerleşim yeri olan Çökelik Mahallesi'ndeki konutlar sahaya yalnızca 380 metre mesafede yer alıyor. Patlatmalı üretim nedeniyle oluşacak toz, gürültü ve titreşimin köy yaşamını etkilemesinden endişe ediliyor. Proje alanı, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Önemli Doğa Alanı" olarak tanımlanan bölgede bulunuyor. Aynı zamanda Kızılırmak Havzası içerisinde ve nitrata hassas alan sınırlarında yer alan sahada yürütülecek madencilik faaliyetlerinin yüzey ve yeraltı su kaynakları üzerinde risk oluşturabileceği de proje dosyasında yer alıyor.