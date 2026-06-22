İstanbul Maltepe'de 4 gün önce saat 21.30 sıralarında evinin önünden kaçırılan ve tutulduğu yerde işkence yapılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Karaal ifadesinde, şüphelilerin kendisinden 500 kilo altın istediğini söyledi.

Polis ekiplerince kurtarılan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 2'si kadın 12 şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Çevik Kuvvet polisleri eşliğinde emniyetten çıkarılan şüpheliler, 2 ayrı araca bindirilerek Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

SHÜPHELİLERİN TALİMATI YURT DIŞINDAN ALDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yürüttüğü derinlemesine soruşturmada, Erhan Karaal'ı kaçıran kişilerin kimlikleri tek tek belirlendi. Şüphelilerin eylemi yurt dışından aldıkları bir talimat doğrultusunda gerçekleştirdikleri tespit edildi. Emniyet güçlerinin, olayla bağlantısı bulunan diğer firari şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyonlarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

KARAAL'IN İFADESİ HASTANEDE ALINDI

Hastanede tedavisi devam eden İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın ifadesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince alındı. Yaşadığı anları aktaran Karaal, "Sahile gidecektik. Bu nedenle aşağı indim. Onu beklerken, yanıma yaklaşan kişiler beni zorla bir otomobile bindirdiler. Bu kişileri daha önceden tanımıyorum. Beni otomobile bindirdikten sonra başımı yere eğerek etrafı ve araçta bulunan kişileri görmemi engellediler. Birkaç otomobil değiştirdik. Tam olarak sayısını hatırlamıyorum" dedi.

Kaçırılma anına ilişkin detayları paylaşmaya devam eden Karaal, "Kayınvalidemin evine gittim bu süre zarfında hiç takip edildiğimi hissetmedim ve evime geri döndüğümde ikametimin önünde bir şahıs önümü kesti ve arkamdan da birkaç kişi geldi. Bu kişiler bana polis olduklarını ve beni Vatan emniyete götüreceklerini söyleyerek zorla araç içerisine soktular. Ben o an hangi araca bindiğimi göremedim. Araç içerisinde kafamı bacaklarımın arasına kadar bastırdılar. Beni bir süre götürdükten sonra aracın yanına sıfıra sıfır bir araç yanaştırıp beni o araca taşıdılar. Beni bir süre gezdirdikten sonra yine bir aracı sıfıra sıfır yanaştırarak beni o araca taşıdılar. Ben bütün araçlarda kafam bacaklarımın arasında olduğu için yüzlerini göremedim ve beni hiç konuşturmuyorlardı. Aynı zamanda kafam sürekli bacaklarımın arasına bastırdıkları için yolları göremiyordum ancak iki kez Avrasya tünelinden geçtik. Ben geçtiğimizi teypten gelen sesli anons sayesinde öğrendim. İlk Avrupa Yakası'na geçtiğimizde aracı Iraklı şoför kullanıyordu" ifadelerini kullandı.

"KASA OLDUĞUMU SÖYLEYEREK 500 KİLO ALTIN İSTEDİLER"

Götürüldüğü ilk yerde darp edildiğini ve kendisinden yüzlerce kilo altın istendiğini söyleyen Karaal, ifadesini şu sözlerle sürdürdü:

"Orada beni sarnıç gibi bir yere götürdüler. Sarnıç gibi yere girdiğimde benim üzerimden gözlüğümü, cüzdanımı ve telefonumu aldılar. Burada 7-8 kişi vardı. Sarnıç içerisinde bana sopalarla döverek, bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Bana 'Sen Kültür A.Ş.nin başındaki kişisin, sende çok para vardır' diyerek önce 300 kilo daha sonra 500 kilo altın istediler. Bana bu altınların yerini sordular. Onlara böyle bir miktarda altının bende olmadığını söylediğimde inanmayarak beni sürekli dövdüler. Beni öldürecekler diye çok korktum. Ben Serdal Taşkın‘ı İBB‘de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bu durum ben öyle bir paranın bende olmadığını söylediğimde bana işkence ederek o parayı vereceksin dediler ve sonradan Serdal Taşkın‘ın Erzincan ‘da sakladığı 500 kilo altını vereceksin diyerek dövmeye devam ettiler. Ben bu sırada benim çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var onu size vereyim deyince o paramı biz sana 2 milyon verelim diyerek dövmeye devam ettiler. Orada kendi aralarında Bilgisayar getirtelim ve parayı hesabımıza atsın dediler ancak sonradan bilgisayar getirmediler."

LAĞIM GİBİ BİR YERE GÖTÜRÜLÜP DÖVÜLDÜ

Uğradığı işkencenin boyutlarını anlatan Karaal, tutulduğu diğer yerlerde yaşananları da şu şekilde aktardı:

"Daha sonra oradan beni bir araca bindirerek Avrasya tünelinden geçirdiler. Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Benim tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler." Karaal ayrıca, zorla tutulduğu sırada duyduğu konuşmalardan şüphelilerin yakın zamanda kendisini öldürmeye hazırlandıklarını tahmin ettiğini de polislere bildirdi.

"BALIKESİR'DEN ÇAĞRILDIM, DETAYI BİLMİYORUM"

Operasyon sırasında Karaal'ın başında beklerken tabancayla yakalanan şüphelilerden İ.A. ise emniyetteki ifadesinde olaydan detaylı haberi olmadığını iddia ederek, "Beni Balıkesir’den çağırdılar. Gelince önce bir bungalov evde ardından başka bir evde kaldım. Daha sonra gelen talimat üzerine yanıma yemek ve su alarak mağdurun tutulduğu yere gittim. Orada beklerken polisler gelip beni yakaladı" şeklinde konuştu.