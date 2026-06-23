İstanbul Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünde kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan Karaal'ın kaçırılması olayıyla ilgili operasyonlar kapsamında 5 kişi daha yakalandı.

ŞÜPHELİLERDEN 6'SI TUTUKLANDI, 6'SINA ADLİ KONTROL VERİLDİ

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında savcılık tarafından değerlendirme yapıldı. Savcılıktaki sorguları tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, diğer 6 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulanması istendi. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

OLAY YERİNDE BULUNAN 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmayı derinleştiren emniyet güçleri, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 5 kişiyi daha bugün gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerden 4'ünün, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı akşam olay yerinde aktif rol oynadığı ve orada bulunduğu öğrenildi. Yeni gözaltılarla birlikte olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam ediyor.