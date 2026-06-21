İstanbul Maltepe'de 17 Haziran Çarşamba günü saat 21.00 sıralarında evinin önünden kimliği belirsiz 3 kişi tarafından kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun ardından derinleştirilen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

GASP BÜRO EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından yürütülen adli süreç ve emniyet birimlerinin yaptığı çalışmalar kapsamında 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan 10 şüphelinin ifadeleri ve elde edilen bulgular doğrultusunda gerçekleştirilen son yakalamalarla birlikte, soruşturma kapsamında gözaltındaki toplam şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.