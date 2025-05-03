Olay, saat 02.44’te Eski Büyükdere Caddesi’nde ING Bank Genel Müdürlük binası bitişiğindeki inşaat alanında istinat duvarının çökmesiyle başladı. Yaşanan çökme sonucunda caddenin iki şeridi göçerken, park halindeki bir araç da toprak altına gömüldü. Şans eseri olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

389 PERSONEL GÖREV YAPTI

Olay yerine hızla intikal eden İBB ekipleri, AFAD koordinasyonunda geniş çaplı bir çalışma başlattı. İBB’nin açıklamasına göre, toplam 389 personel ve 280 araç bölgede görev aldı. Çöken alanın temizlenmesi sürecinde 97 kamyon hafriyat taşındı.

DOĞALGAZ VE SU HATLARINDA HASAR

Çökme sırasında zarar gören İGDAŞ’a ait çelik doğalgaz hattı, güvenlik önlemleri çerçevesinde kesildi. Olası bir patlama riskinin önüne geçilirken, gaz akışı saatler sonra yeniden sağlandı. Öte yandan, İSKİ’ye ait ve üç mahalleye temiz su sağlayan 300 mm çapındaki içme suyu hattının da zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.

TEKNİK İNCELEMELER SÜRÜYOR

Yol güvenliği sağlanana kadar cadde araç trafiğine kapatıldı. Çevredeki binalarda yapısal risk olup olmadığı teknik ekiplerce detaylı olarak inceleniyor. Tüm çalışmalar AKOM’un koordinasyonunda yürütülürken, Drone ve kamera sistemleriyle olay yerinde anlık izleme ve kayıt yapılmaya devam ediliyor.