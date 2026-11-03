İstanbul'un pek çok ilçesinde meclis üyesi transferleriyle dengeler değişirken, AKP'li belediyelerde de meclis üyelerine yönelik transfer girişimleri dikkat çekmeye devam ediyor. İBB Meclisi'nde çoğunluk arayışını sürdüren AKP'nin YENİ Partili üyelere yönelik temasları, Bahçelievler Meclisi'nde canlı yayında açıkça dile getirildi.

Bahçelievler Belediye Meclisi'nin kasım ayı ilk oturumunda gündem dışı konuşmalar sırasında Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile YENİ Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Eşref Eker arasında yaşanan siyasi transfer diyaloğu meclis toplantısının en çok konuşulan başlığı oldu.

On2Ay'ın haberine göre, CHP'den ayrılan 15 meclis üyesinin YENİ Parti'ye geçmesiyle siyasi dengelerin yeniden şekillendiği mecliste, İBB Meclis Üyesi Eşref Eker kürsüye çıkarak AKP'ye katılması için kendisine bizzat Bahadır tarafından teklifler yapıldığını kamuoyuna açıkladı.

"30 YILLIK ARKADAŞIM, DEFALARCA TEKLİFTE BULUNDU"

Gündem dışı söz alarak kürsüye çıkan Eşref Eker, Hakan Bahadır ile yaklaşık 30 yıllık bir dostlukları bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Doktor Hakan Bahadır benim 30 yıllık arkadaşım. Son bir aydır kendisiyle sık görüştük. Bana kendisi AK Parti'ye katılmam için defalarca teklifte bulundu."

"AKP'DE SİYASET YAPAMAM"

Bahadır'ın yaptığı davetlere kesin bir dille olumsuz yanıt verdiğini vurgulayan Eker, bu duruşun kişisel siyasi ilkeleriyle ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim AKP'ye gelmem gibi bir durumum yok. Ben AKP'de siyaset yapamam. Neden yapamam? Bu sizinle ve partinizin tüzüğüyle ilgili değil. Kendi ilkelerimle ilgili."

BAHADIR'DAN DİKKAT ÇEKEN YANIT: "DAVET ETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Eker'in bu açıklamalarının ardından meclis oturumunu yöneten Belediye Başkanı Hakan Bahadır söz aldı. Eker'e YENİ Parti'ye resmî olarak üye olup olmadığını soran ve henüz üyelik sürecinin tamamlanmadığını belirten Bahadır, "Geçme" ifadesini kullandı.

Eker'in AKP saflarına katılmayacağı yönündeki net tavrına rağmen partisinin kapılarının herkese açık olduğunu vurgulayan Bahadır, davetlerini sürdüreceğini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben partim adına herkesi davet ederim. Etmeye de devam edeceğim."