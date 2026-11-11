İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 20 ilçe belediyesinin 2027 mali yılı bütçesini onayladı. Kabul edilen bütçeler arasında Arnavutköy için 19 milyar 900 milyon lira, Esenyurt için 16 milyar lira ve Beykoz için 15 milyar 483 milyon lira yer aldı.
İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı. Oturumda görüşülen 20 ilçenin gelecek yıl bütçesi, oylamanın ardından kabul edildi.
İLÇE İLÇE ONAYLANAN BÜTÇELER
Meclisin kabul ettiği 2027 yılı bütçeleri şöyle:
- Adalar: 850 milyon lira
- Arnavutköy: 19 milyar 900 milyon lira
- Ataşehir: 12 milyar lira
- Avcılar: 8 milyar lira
- Bağcılar: 14 milyar 850 milyon lira
- Bahçelievler: 9 milyar 692 milyon 900 bin lira
- Bakırköy: 8 milyar lira
- Başakşehir: 14 milyar 950 milyon lira
- Bayrampaşa: 7 milyar 600 milyon lira
- Beşiktaş: 10 milyar 381 milyon 293 bin lira
- Beykoz: 15 milyar 483 milyon lira
- Beylikdüzü: 9 milyar 400 milyon lira
- Beyoğlu: 7 milyar 745 milyon 685 bin lira
- Büyükçekmece: 7 milyar 998 milyon 475 bin lira
- Çatalca: 2 milyar 566 milyon lira
- Çekmeköy: 8 milyar lira
- Esenler: 14 milyar 850 milyon lira
- Esenyurt: 16 milyar lira
- Eyüpsultan: 13 milyar lira
- Fatih: 14 milyar 800 milyon lira