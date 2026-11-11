İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 20 ilçe belediyesinin 2027 mali yılı bütçesini onayladı. Kabul edilen bütçeler arasında Arnavutköy için 19 milyar 900 milyon lira, Esenyurt için 16 milyar lira ve Beykoz için 15 milyar 483 milyon lira yer aldı.

İBB Meclisinin kasım ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında belediyenin Saraçhane'deki binasında yapıldı. Oturumda görüşülen 20 ilçenin gelecek yıl bütçesi, oylamanın ardından kabul edildi.

İLÇE İLÇE ONAYLANAN BÜTÇELER

Meclisin kabul ettiği 2027 yılı bütçeleri şöyle: