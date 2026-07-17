İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, CHP'ye yönelik soruşturmalar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianame üzerinden AKP ile CHP grupları arasında tartışma çıktı.

‘AK PARTİ İLE NE ALAKASI VAR?’

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, CHP'ye yönelik yürütülen soruşturmalar üzerinden muhalefete tepki gösterdi. Gökkuş şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi partinizle ilgili bir yargılama yapıyor sizin eski Genel Başkanınız, şimdiki görevlendirilen Genel Başkanınız. Diyor ki; 'Ya' diyor, 'iddiaları dile getiren' diyor 'CHP’li, delege pazarı kuran CHP’li, para aldım diyen CHP’li, verdim diyen CHP’li. Bunun AK Parti ile ne alakası var ya?

‘BURASI YARGILAMA MAKAMI DEĞİL’

Şimdi savcılığa bir iddia geliyor. Ne yapacak savcılık? Veya bir suç isnadı var, ne yapacak savcılık? Soruşturma açmayacak mı, ifadeye çağırmayacak mı? Eğer suçsuzluğunuza inanıyorsanız iddiaların aksini ispatlarsınız, savcılık, mahkeme karar verir. İddialara tatmin edici cevaplar verirsiniz, mahkemeyi ikna edersiniz, mahkeme de gereğini yapar. Burası yargılama makamı değil arkadaşlar"

‘SİYASİ SAİKLERLE OLUŞTURULDU’

Gökkuş'un sözlerinin ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı ise İmamoğlu hakkında hazırlanan iddianamenin siyasi saiklerle oluşturulduğunu savundu.

‘BÜTÜN BUNLAR İDDİANAMEYE GİRDİ’

İnanlı, iddianamenin hazırlanma sürecine ilişkin değerlendirmesinde, "İBB iddianamesi nasıl yazıldı? Konya İl Kongresi'nde Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla geldi, 'turbun büyüğü' dedi, 'ahtapotun kolları' dedi ve bütün bunlar iddianameye girdi" ifadelerini kullandı.

‘SİYASİ OLDUĞU HER YERİNDEN AKIYOR’

İnanlı, "Bu iddianameye baştan sona siyasi deriz. Siyasi olduğu da her yerinden akıyor" dedi.

‘BİR GÜN BİLE ZAHMET EDİP GELSENİZ’

AKP Grubu'na duruşmaları takip etme çağrısında da bulunan İnanlı, "Sayın AKP Grup Başkanvekili, bir gün bile zahmet etseniz; şu duruşmalara gelseniz, izleseniz, zabıtları okusanız; A Haber seyredip Yeni Şafak okuyacağınıza gerçekleri duysanız, bugün burada konuşamazsınız, bu sözleri söylemeye utanırsınız" ifadelerini kullandı.