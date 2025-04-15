İBB Meclisi’nin nisan ayı oturumlarının ilk birleşimi dün Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleştirildi...
Oturuma, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından vekil olarak seçilen Nuri Aslan başkanlık yaptı.
Oturumda İmamoğlu’nun tutuklanması nedeniyle CHP’li ve AKP’li meclis üyeleri arasında zaman zaman sözlü gerilim yaşandı...
"VAR MI CESARETİN KAYYIMI GERİ ALMAYA?"
İBB Meclisi Nisan Ayı Toplantısının 1. Birleşiminde Şişli Belediye Meclis Üyesi Ozan Özgür Doğru da söz aldı.
Doğru'nun konuşması sırasında AKP'li sıralardan ses yükselince İBB Başkan Vekili Nuri Aslan müdahale etti.
AKP'li ismin, "Şişli'yi Şişli'de konuşsun" sözüne Aslan, "Var mı cesaretin? Var mısın Meclis'i toplayıp seçim yapmaya? Var mısın kayyumu geri almaya? Yoksanız konuşmayın!" ifadelerini kullandı.