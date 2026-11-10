İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Yeni Parti Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, mecliste Yeni Parti grubu adına konuştu.

İnanlı, konuşmasında, "Öncelikle tüm meclisimizi ve İstanbulluları bugün Yeni Parti grubu adına selamlıyorum. Yeni Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. İstanbul'a hayırlı olsun Yeni Partimiz" ifadelerini kullandı.

İnanlı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz önce adalet, önce hürriyet diyerek devam edeceğiz yolumuza. Özgürlük, demokrasi ve adalet yolunda Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde partimiz siyasi faaliyetlerine devam edecek. Adını halkın koyduğu Yeni Parti ile siyasi faaliyetlere devam ediyoruz."