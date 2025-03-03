İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta İBB'ye bağlı Medya AŞ'nin ihalelerini gerekçe göstererek harekete geçti. Medya AŞ'ye gelen polisler bir bilgisayara el koydu.
HalkTV'nin aktardığına göre, Medya AŞ'den ihale alan 21 şirketle ilgili bilgi ve belge talep edildi. Mali Suçlarla Mücadele Ekipleri muhasebe kayıtlarının yer aldığı bilgisayara el koydu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, İBB çalışanı olan bir kişinin kullandığı bilgisayara suç delillerinin elde edilebilmesi amacıyla arama kararı verildiği belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait İstanbul Medya AŞ'de arama yapan ekipler bir bilgisayara el koydu.
Ekipler arama işlemlerinin tamamlanmasının ardından adresten ayrıldı.