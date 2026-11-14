İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, bugün restore edilen Haliç Tersanesi'nde açılan Forsa Performans Sanatları Merkezi'nde yaptığı konuşmada İBB'nin Saraçhane'de yer alan ana hizmet binasının kendilerinden alınarak Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildiğini belirtti.

Nuri Aslan yaptığı konuşmada konuya dair şunları söyledi:

"KENDİ YERİMİZDE KİRACI OLACAĞIZ”

“Biz tarihi kültürel değerlerimizi tekrar ayağa kaldırıyoruz. Sonra ne mi oluyor? Yedikule Gazhanesi’ni 1 Milyar TL harcayı ayağa kaldırıyoruz; sabah bir kalkıyoruz Yedikule Gazhanesi başka birinin üstüne geçmiş. Kimin? Vakıflar Genel Müdürlüğü. Peki bu bizi üzüyor mu? Asla. Biz, bugününe, yarınına sahip çıkan Cumhuriyetin çocuklarıyız. Mazeret uyduracak halimiz yok. Müze Gazhane’de bizim, Yedikule Gazhanesi de bizim. Netice olarak, biz İBB olarak Cumhuriyetin bir kurumuyuz. Vakıflar Genel Müdürlüğü de Cumhuriyetin bir kurumu. Biz gece gündüz çalışmaya, İstanbul’u ayağa kaldırmaya devam ediyoruz. Duymamışsınızdır diye söylüyorum. Oturduğumuz Saraçhane binasının tapusunu da bizden aldılar. Allah'ın izniyle kendi yerimizde kiracı olacağız. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Tüm bunlar moralimizi bozuyor mu, motivasyonumuzu düşürüyor mu diye soruyorsanız asla. Gazi Mustafa Kemal Atatürk en zor şartlarda başkasından borç alarak annesine para verip Anadolu'ya nasıl çıkmışsa o günü bilen Cumhuriyet'in çocukları bugün bu Cumhuriyete ve bu ülkeye sahip çıkacaklardır. Yani biz Fatih'in fethettiği, Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ilan ettiği bu şehri erinde sonunda her şeyi elimizden alsalar da tapular için söylüyorum -Cumhuriyeti elimizden alamazlar- sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hiçbir tarihi eseri yalnız bırakamayız ve yapmadan bırakamayız. Vakıfların parası olmayabilir, hükümetin sıkıntıları olabilir, işte orada İBB hep yanında. Devletinin yanında, milletinin yanında meclis üyesi arkadaşlarımızla gece gündüz mücadele ediyoruz. Parayı biz harcıyoruz, binaları bitiriyoruz, onlar alıyorlar müze olarak çalıştırıp para kazanıyorlar. Bu para bu millete geldiği için biz gocunmuyoruz. Bu Cumhuriyete hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu borcu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.”

“OTURDUĞUMUZ SARAÇHANE BİNASININ TAPUSUNU DA BİZDEN ALDILAR”

“Duymamışsınızdır diye söylüyorum. Oturduğumuz Saraçhane binasının tapusunu da bizden aldılar. Allah'ın izniyle kendi yerimizde kiracı olacağız. Yapacak başka bir şeyimiz kalmadı. Tüm bunlar moralimizi bozuyor mu, motivasyonumuzu düşürüyor mu diye soruyorsanız asla. Gazi Mustafa Kemal Atatürk en zor şartlarda başkasından borç alarak annesine para verip Anadolu'ya nasıl çıkmışsa o günü bilen Cumhuriyet'in çocukları bugün bu Cumhuriyete ve bu ülkeye sahip çıkacaklardır. Yani biz Fatih'in fethettiği, Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti ilan ettiği bu şehri erinde sonunda her şeyi elimizden alsalar da tapular için söylüyorum -Cumhuriyeti elimizden alamazlar- sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hiçbir tarihi eseri yalnız bırakamayız ve yapmadan bırakamayız. Vakıfların parası olmayabilir, hükümetin sıkıntıları olabilir, işte orada İBB hep yanında. Devletinin yanında, milletinin yanında meclis üyesi arkadaşlarımızla gece gündüz mücadele ediyoruz. Parayı biz harcıyoruz, binaları bitiriyoruz, onlar alıyorlar müze olarak çalıştırıp para kazanıyorlar. Bu para bu millete geldiği için biz gocunmuyoruz. Bu Cumhuriyete hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu borcu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.”

“SÖZÜMÜZ SÖZ BU MİLLETE! BU CUMHURİYETE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

“Sözümüz söz bu millete. Bu Cumhuriyete sahip çıkacağız. İstanbul'da her çocuk eşit şartlarda yaşayacak. Herkes İstanbul'da sanattan da müzeden de efendime söyleyeyim tiyatrodan da eşit şartlarda yararlanacak. Eşit yurttaşlık ilkesini İstanbul'da önce yerine getireceğiz, sonra da tabii ne yapacağız? İstanbullularla beraber tüm Türkiye'ye şamil edeceğiz.İşte biz burayı da gençlerimiz gelsin, sadece izlemesin, burada üretsin, sahnede olsun, Cumhuriyet'in aydınlık sesini buradan duysun istedik.”