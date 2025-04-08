İBB’nin AKP dönemine dair usulsüzlük dosyaları sümenaltında bekliyor. Mülkiye başmüfettişlerinin görevlendirildiği bazı dosyalarda 2020 yılından beri hiçbir gelişme olmadı. Bu dosyalardan biri de milyonlar harcanarak İBB’ye alınan helikoptere ait. 2012’de 590 bin dolara 1988 model Sikorsky S-76B tipi helikopter alındı.

MASRAF 14.5 MİLYON

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından alınan helikopter 2012-2019 yılları arasında kiralama hizmeti verdi ve toplamda 3 milyon 220 bin 401 TL gelir elde etti. Ancak bu sürede 14 milyon 400 bin 340 TL’de masrafı oldu. Helikopter için hiç kiralama hizmeti verilmeyen 2018 yılında bile personel gideri olarak 919 bin 589 TL ödeme yapıldı.

İBB Teftiş Kurulu, helikopterin alım, kiralama ve satış sürecinin araştırılmasını istedi. İBB müfettişlerinin başlattığı incelemeye İçişleri Bakanlığı müfettişleri el koydu. Helikopterin zararı ise İBB’nin kasasına yansıdı. 2012 yılında 590 bin dolara alınan helikopter, 2019 yılında 114 bin 194 dolara satılırken, helikopterden 7 yılda edilen zarar 475 bin 806 dolar oldu, günümüz değeriyle 18 milyon TL. Helikopterin bu süredeki gideri 14 milyon 400 bin, geliri ise 3 milyon 220 bin 401 TL oldu.Zarar büyüdü.

36 dosyadan 5’i kapatıldı 31’i ise sümen altı edildi

Ekrem İmamoğlu’nun 2019’da İBB Başkanı seçilmesinden sonra 25 yıllık AKP dönemini mercek altına alındı. İBB Teftiş Kurulu, sayısız usulsüzlük, yolsuzluk ve milyonlarca kamu zararı tespit etti. Dosyalar, 2021’de İçişleri Bakanlığı müfettişlerine devredildi. 36 dosyadan 5’i kapatıldı. 31’i hakkında ise işlem yapılmadı.