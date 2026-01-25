Muhalefetin elinde olan belediyelere yönelik büyük silkeleme operasyonu başladı. Sadece belediyelerin değil, köklü üniversiteler ile liselerin koruma, gözetim ve işletmesinde bulunan vakıf varlıkları da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devrediliyor.

20 Kasım 2025’te bu konuda çıkarılan yasa uygulanmaya başlandı.

İstanbul’da İBB’nin elinden alınıp Vakıflar’a devredilecek 100‘ü aşkın tarihi varlık bulunuyor.

CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açtı.

Tarihi yapıların rant alanı haline getirilmesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen siyasilerin görüşleri şöyle:

RANT KAPISI YAPILIYOR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: “Galata Kulesi’ni Cenevizlilerden Fatih Sultan Mehmet kurtardı ama biz AKP’den kurtaramıyoruz.”

Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın: “İBB başta olmak üzere belediyeler CHP tarafından kazanılınca, iktidar vakıf varlıklarını hatırladı.”

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu: “Yerel yönetimleri devre dışı bırakıp vakıf malını rant kapısı yapıyorlar.”

Yeniyol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya: “Belediyeleri kaybeden iktidar mülkiyet transferi yapıyor.”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: “Yüzlerce vakıf alanı İstanbulluların elinden alınacak.”

Yeniyol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ: “23 yıl geçtikten sonra mı aklımız başınıza geldi?”