Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Belediyelerin Jammer kullanımına ilişkin yapılan açıklamada belediye başkanları ve belediyelerin, jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında bulunmadığını ve yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesinin, suç olarak tanımlandığı ifade edilse de İBB'nin AKP'li Kadir Topbaş yönetimindeki dönemde de Jammer kullandığı ortaya çıktı.
CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Ekol TV'de yayınlanan programda Gazeteci Şaban Sevinç, Bilişim Uzmanı Ramazan Kılıçlı'ya "Kadir Topbaş döneminde İBB'ye jammer verdiniz mi?" sorusunu yöneltiyor.
Kılıçlı ise verdiği yanıtta "Evet verdik, konvoyunda kullanılıyordu." ifadesini kullandı.