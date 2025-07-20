İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı.
Geçtiğimiz günlerde düğmeye basılan yeni dalgade 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı verilen kişilere yönelik, 'arama' ve 'el koyma kararı' da verdi.
GÖZALTI SAYISI 17 OLDU
Gözaltı kararı verilen 18 kişiden 2'sinin gözaltına alınması sonucu gözaltındakilerin sayısı 17'ye yükseldi.
Gözaltındakilerin yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.