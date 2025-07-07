İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik operasyonları yöneten İstanbul İl Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Hakan Dulkadir, tenzili rütbe ile Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.
Hakan Dulkadir'in yerine İstanbul İl Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Orhan Şen atandı.
İstanbul Valiliği, 2025 yılı yaz dönemi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev değişikliklerine gitti.
Yapılan atamalarla birlikte 9 il emniyet müdür yardımcısı, 12 ilçe emniyet müdürü, 17 şube müdürü, 4 ilçe emniyet müdür yardımcısı ve 7 şube müdür yardımcısının yeni görev yerleri belirlendi.