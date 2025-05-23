İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik düzenlenen 4. dalga operasyon kapsamında 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi...

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen baskınlarda, iktidarın öne çıkan projelerinde görev alan Yapı Merkezi şirketinin yöneticilerinin de gözaltı listesinde yer alması dikkat çekti.

Avrasya Tüneli'nin ve 1915 Çanakkale Köprüsü işletmecileri Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi gözaltına alındı.

AVARASYA TÜNELİNİ İŞLETİYORLAR

Şirketin aldığı bazı önemli kamu ihaleleri şu şekilde:

Tanzanya Demiryolu Projesi: Yapı Merkezi, Tanzanya'da Darüsselam-Morogoro demiryolu hattının inşası için 1,2 milyar dolarlık ilk etabı ve 1,9 milyar dolarlık ikinci etabı üstlenmiştir.

-Emlak Kulisi Yapı Merkezi, Güney Koreli SK E&C firmasıyla birlikte Avrasya Tüneli projesini gerçekleştirmiştir.

-Bu proje, İstanbul Boğazı'nın altından geçen ve Asya ile Avrupa kıtalarını karayoluyla bağlayan bir tünel olup, Yap-İşlet-Devret modeliyle tamamlanmıştır.

-Projenin toplam maliyeti yaklaşık 1,245 milyar dolar olarak belirtilmiştir.

Arıoğlu ailesi, Avrasya Tüneli’ni yapan ve işleten Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) şirketinin kurucu ortakları arasında bulunuyor.

Öte yandan, 2021-2023 yılları arasında Avrasya Tüneli için kamu bütçesinden toplam 2,9 milyar TL garanti geçiş ücreti ödemesi yapıldı.

Yapı Merkezi, AKP döneminde yükselişe geçen şirketlerden biri olarak öne çıkıyor.

2012 yılından bu yana 36 kamu ihalesi alan şirketin imza attığı sözleşmelerin toplam bedeli 85 milyar 74 milyon 556 bin TL’ye ulaşıyor.