19 Mart günü başlayan ve o günden sonraki 6 ayrı operasyonda toplamda 200’ü aşkın kişinin gözaltına alınması ve 100’den fazla kişinin tutuklanmasına yol açan İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları dördüncü ayına girdi. Bu arada, tutuklanan sanıklardan 27’si, aradan geçen aylar içinde İstanbul’dan çok farklı illere gönderildi.

Tekirdağ, Eskişehir, İzmir, Bolu, Balıkesir, Afyonkarahisar gibi illerdeki cezaevlerine sevkedilen tutuklu sanıklardan 2’si etkin pişmanlıktan yararlandığı için tahliye edildi. 25 tutuklu ise halen sevkedildikleri cezaevlerinde, haklarındaki suçlamaların ne olduğunu öğrenmek için bekliyorlar.

İstanbul’dan sürgün edilen tutuklu sanıkların, en yakını 71, en uzağı ise 488 kilometre uzağa götürülmesi ise istenmeyen bazı eziyet olaylarının yaşanmasına neden oldu. İstanbul’dan Afyonkarahisar Cezaevi’nde gönderilen İBB Medya AŞ eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman, Silivri’den Afyonkarahisar’a yaklaşık 500 kilometrelik yolculuğu, elleri kelepçeli olarak yaptı. Konulduğu aracın 1 metrelik hücresinde, 7 saat kelepçeli oturmaktan Atayman’ın kollarında morluklar oluştu. Atayman götürüldüğü Afyonkarahisar Cezaevi’nde de ilk günler yatacak yatak bulamadı, 5 gün yerde yattıktan sonra ancak olay medyaya yansıdıktan ve Adalet Bakanı devreye girdikten sonra koğuşta ranzaya alındı.

Diğer nakillerde de, tutuklular eziyet çektiler, aileleri, Silivri’de sandıkları yakınlarını ziyarete gittiklerinde ancak nakil gerçeğini öğrenebildiler.

İddianameleri hazırlanmadığı için haklarındaki suçlamaları da henüz bilmeyen tutuklu sanıklar arasında, İBB’nin üst düzey yöneticileri, genel müdürleri ve İBB ile iş yapan şirket sahipleri de bulunuyor.

6352 KİLOMETRE

Silivri’den gönderilen 25 İBB tutuklusunun bulunduğu illerin buraya mesafesinin toplamı ise 6353 kilometreyi buluyor. Türkiye ile ABD arasındaki mesafeden daha fazla olan bu uzaklık, tutuklu yakınlarının ve avukatlarının onlara ulaşması için kat etmeleri gereken yol demek. Ve bu mesafeler için harcanacak zaman ve para da cabası.