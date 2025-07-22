Boğaziçi A.Ş. Genel Müdür Müşaviri Deniz Erzincan’ın da adının geçtiği 18 kişilik dosyada, “rüşvet alma-verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” gibi ciddi suçlamalar yer alıyordu.

Sanatçı Erdal Erzincan'ın kardeşi Deniz Erzincan, Maltepe Belediyesi’nde meclis üyeliği yaparak siyasi kariyerine başladı.

Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görev alan Erzincan, 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Maltepe Belediye Başkan aday adayı olarak da kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Uzun yıllardır yerel yönetimlerde aktif rol üstlenen Erzincan, tecrübeli bir siyasetçi olarak tanınıyor.

ARALARINDA DENİZ ERZİNCAN'IN DA BULUNDUĞU 8 KİŞİ HAKKINDAKİ SEVK YAZISI ŞÖYLE

Soruşturma kapsamda gözaltına alınan ve tutuklanmaları talep edilen zanlılar Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit hakkında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Yazıda, şüpheli Murat Timuçin Altıer'in bir danışmanlık hizmeti veren firmanın yetkilisi olduğu, Barbaros R'nin zaman mekan unsurları bakımından detay içeren samimi beyanlarından anlaşılacağı üzere, Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri AŞ isimli İBB iştirak şirketi genel müdür müşaviri Deniz Erzincan'a, bu iştirak şirketince yapılan, yapılmasına aracılık edilen sözleşme ve işlere katılım sağlamak ve usulsüzce almak için rüşvet verdiği belirtildi.

Şüpheli Altıer'in söz konusu işlemler içinde Deniz Erzincan ile fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek aldığı rüşvetin bir kısmını kendisi üzerinde bıraktığı, bir kısmını da Erzincan'a aktardığı kaydedilen yazıda, anılan hususların Barbaros R'nin ifadesiyle sabit olduğu aktarıldı.

Yazıda, zanlının Deniz Erzincan ile çok sayıda ortak baz kaydı bulunduğu ve bu nedenle üzerine atılı "rüşvet verme" suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren nedenlerin mevcut olduğu belirtildi.

USULSÜZLÜĞE OLANAK SAĞLADILAR

Deniz Erzincan'ın görev yaptığı süreç içerisinde, şirketin satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir ile hareket ettiği anlatılan yazıda, şirket tarafından danışmanlık hizmeti verilen sitelerle ilgili olarak herhangi bir personel ve eleman ihtiyacı olduğu takdirde, bu işi üstlenecek firmaları buldukları kaydedildi.

Erzincan ve Özdemir'in, söz konusu işlemlerin Murat Timuçin Altıer ve Barbaros R'nin sahibi olduğu şirketler üzerinde usulsüzce kalmasına olanak sağladığı ifade edilen sevk yazısında, bunun karşılığında rüşvet aldıklarına ilişkin tespitlere yer verildi.

Sevk yazısında, Barbaros R'nin incelenen hesap hareketlerinde Altıer'e, şüpheli Erzincan'a teslim edilmek üzere "komisyon" anlamına gelen "K" açıklamasıyla ve Altıer'in payı anlamına gelen "senin komisyonun" hususunu belli etmek üzere "S" açıklamasıyla düzenli para gönderildiğinin saptandığı bildirildi.

Erzincan ile Özdemir'in, elebaşılığını tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı suç örgütüne bağlı hareket ettiği vurgulanan yazıda, bu suretle üzerlerine atılı "suç örgütüne üye olmak" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi olduğu ifade edildi.

Yazıda, şüpheli Taylan Çokyiğit'in söz konusu rüşvet paralarının verilmesi noktasında etkin rol oynadığı, hesap hareketleri ve WhatsApp mesaj kayıtlarından anlaşılacağı üzere, rüşvet paralarının teslimini sağladığı belirtildi.