İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanan Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında yürütülen soruşturma devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk iddiasıyla başlattığı soruşturmaların ikinci dalgasında gözaltı kararı verilen 52 kişi gözaltına alınmıştı.
Aralarında çok sayıda üst düzey yöneticinin de bulunduğu 52 kişinin emniyetteki ifadeleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.