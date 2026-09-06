İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ve bilirkişi raporlarında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından yapılan ve İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bir kısım ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğuna yönelik iddialara yer verildi.

Soruşturma kapsamında 14 kişiye yönelik 3 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 kişi gözaltına alındı.

Mahmut Berk Şahin'in yurt dışında olduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan Onur Gülin'in ise cezaevinde olduğu öğrenildi.