İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmada gerçekleştirilen son operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Geçen cuma gözaltına alınan kişiler bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık ifadeleri tamamlanan 17 kişiden 9'u için adli kontrol talep edildi. Savcılık sekiz kişiyi de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
8 KİŞİ İÇİN KARAR ÇIKTI
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen sekiz kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAY
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın mali suçlamayla başlattığı soruşturma kapsamında 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonların yeni dalgasında 17 kişi gözaltına alınmıştı.