İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB’ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk ile Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi.
8 kişi tutuklamaya, 2 şüpheli adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Tutuklamaya sevk edilen isimler şöyle: Hüseyin Yurddaş, Sabri Caner Kırca, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Fatih Yağcı, Murat Or, Ümit Polat, Bulut Aydöner