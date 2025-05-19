İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklanan Neva Organizasyon Şirketi sahibi Ahmet Çiçek, etkin pişmanlıktan yararlanarak İstanbul Başsavcılığı’nda ifade verdi.

"İPHONE 16 PRO MAX VERDİ"

İktidara yakın Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İBB’ye yönelik soruşturmada tutuklu bulunan reklamcı Murat Kapki'nin ofisindeki bir görüşmeyi anlatan Çiçek, “Bana yapacağı ödeme yerine 7 adet ‘iPhone 16 Pro Max’ verdi. Telefonların ne alaka olduğunu sorduğumda ise, gülerek ‘Bunlar fazla kaldı’ dedi. Telefonları kabul ettim. Bu telefonların haberlerde de yer alan şaibeli kongrede CHP delegelerine dağıtılan ve fazla kalan telefonlar olduğunu tahmin ediyorum” diye konuştu.

TELEFON KURULTAYDAN 1 SENE SONRA PİYASAYA ÇIKTI

Çiçek'in 'dağıtıldığını tahmin ediyorum' dediği telefonların ise Türkiye'deki satış tarihinin neredeyse 1 sene sonra olduğu ortaya çıktı.

Apple, iPhone 16 serisini 9 Eylül 2024'te tanıttıktan sonra, 13 Eylül 2024 Cuma günü ön siparişe açtı ve 20 Eylül 2024 Cuma günü Türkiye dahil 58'den fazla ülkede resmi olarak satışa sundu.

CHP'nin şaibeli olduğu öne sürülen 38. Olağan Kurultayı ise 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılmıştı.

Apple'ın resmi internet sitesinde yer alan basın bülteni