İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik olarak yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.
Bu kapsamda, hakkında yakalama kararı bulunan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine el konuldu.
Soruşturma dosyasında yer alan tespitleri değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, şirketlere kayyum atanmasına karar verdi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULMUŞTU
Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına da karar verilmişti.