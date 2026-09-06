İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda 3 Eylül'de 14 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınanlar arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, Satın Alma Şube Müdürü Mehmet Yücetürk, eski Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, Satın Alma Şube Müdürlüğü Şefi Abdülkerim Hazırbaba, Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, Vedat Taşdelen, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz ve Ekrem Baki yer aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
7 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ
Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen isimler şöyle:
Abdülkerim Hazırbaba, Ekrem Baki, Mustafa Delipoyraz, Mustafa Sökmen, Talha Özyurt, Vedat Taşdelen, Volkan Karagöz.
Hakimlik, Ekrem Baki'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Volkan Karagöz hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.