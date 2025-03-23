İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "terör" soruşturmalarında karar çıktı.
Buna göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "geçici tedbir" olarak görevden alındığını duyurdu. İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da görevden el çektirildi. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise görevden alınırken yerine kayyum atandı.
İŞTE TUTUKLANAN VE SERBEST KALAN İSİMLER...
Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu isimler, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) getirildi.
İşte soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılanların tam listesi...
'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklananlar:
- Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı)
- Murat Ongun (Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı)
- Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı)
- Buğra Gökce (İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı)
- Eyüp Subaşı (Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi)
- Murat Abbas (Kültür A.Ş. Genel Müdürü)
- Serdal Taşkın (Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü)
- Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü)
- İpek Elif Atayman (Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü)
- Adem Tuncay (İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü)
- Ali İlbak (İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi)
- Yusuf İlbak (İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi)
- Ali Nuhoğlu(Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı)
- Serdar Haydanlı (İş insanı)
- Ahmet Köksal (BVA Reklam AŞ kurucusu)
- Kamil Timur Delibaş (Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi)
- Alper Aydın (Reklamarea Yöneticisi)
- Mustafa Nihat Sütaş (Reklam İstanbul Şirket Ortağı)
- Servet Yıldırım (Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü)
- Süleyman Atik
- Mete Sarıaltun
- Serdar Öztürk
- Ahmet Çiçek
'Yolsuzluk' soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılanlar
- Cemal Ufuk Karakaya (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
- Bayram Taşkın (İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü)
- Ercan Saatçi (Sanatçı)
- Ahmet Palazoğlu (Ahmet Mahmut Ünlü'nün (Cübbeli Ahmet) damadı olarak tanınan iş insanı)
- Birsen Şahin (İBB yöneticisi)
- Alperen Aydın
- Alihan Aydın
- Canan Münüklü
- Vahit Doğan
'Terör' soruşturmasında tutuklananlar
- Mahir Polat (İBB Genel Sekreter Yardımcısı)
- Resul Emrah Şahan (Şişli Belediye Başkanı)
- Mehmet Ali Çalışkan (Reform Enstitüsü Direktörü)
'Terör' soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılanlar
- Ekrem İmamoğlu (İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı)
'Terör' soruşturmasında firari isimler
- Azad Barış (Spectrum House Direktörü(eski HDP Genel Başk. Yard.)
- 2 firari daha.