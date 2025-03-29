İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ soruşturmasında ifade veren açık tanıklardan Oktay Tan ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

AKP'den 2015 yılında milletvekili aday adayı, 2018’de ise 35. sıradan AKP İstanbul 1. Bölge milletvekili adayı gösterilen Oktay Tan, İBB Şirketi Kültür A.Ş. yetkililerinin kendisinden 8 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmişti.

Edinilen bigiye göre, Direk Reklam şirketi resmi kayıtlara göre 2011 yılında Maltepe’de Seyyithan Tan, Cemil Tan, Zafer Kalkan, Sibel Çağlar ve Mehmet Abdusselam Çağlar tarafından kuruldu. Şirketin 11 yıllık Genel Kurul kararlarının hiçbirinde Oktay Tan’ın adı geçmiyor. Şirket kurucuları ile aynı soyadını taşıyan Oktay Tan’ın, akrabaları olabileceği belirtiliyor.

Kültür A.Ş’den edinilen bilgiye göre de söz konusu firmaya herhangi bir ihale verildiğine dair bir kayıt bulunmuyor. Oktay Tan’ın sahibi olduğunu söylediği Direk Reklam, Yönetim Kurulu kararı ile “Medya Pano Reklamcılık A.Ş”ye satıldı. Medya Pano firmasının Yönetim Kurulu üyeleri ise Ümit Erboz, İrfan Karabaş ve Aslan Emre.