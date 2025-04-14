Cumhuriyet Gazetesi yazarı Gazeteci Murat Ağırel skandal gelişmeyi Onlar TV'de açıkladı. Yaptığı yolsuzluk haberleri ile bilinen Murat Ağırel İBB soruşturmalarındaki skandalın detaylarını açıkladı.

KÜÇÜK ORTAK TUTUKLU BÜYÜK ORTAK DOSYADA YOK

İBB soruşturmasında KİPTAŞ'dan aldığı ihalenin usulsüz olduğu iddiasıyla yolsuzluk soruşturmasına dahil edilen İSTCON adli firmanın yüzde 49 hisseli ortağı tutuklanırken, yüzde 51 hisseli büyük ortağı olan Dursun Balcıoğlu'nun soruşturmaya dahil edilmediği ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından AKP'ye ve yürütülen yolsuzluk soruşturmasına destek paylaşımları yapan Balcıoğlu'nun 2019 öncesinde de İBB Raylı Sistem Daire Başkanı olduğu ortaya çıktı. Balcıoğlu'nun soruşturmaya dahil edilmemesi AKP'li olduğu için korunduğu iddialarını gündeme getirdi.

Bu bilgileri Onlar TV canlı yayınında açıklayan Gazeteci Murat Ağırel şu ifadeleri kullandı:

"- Bütün meslektaşlarıma, bu dosya ile ilgilenen herkese soruyorum. İSTCON adli firmanın sahibi olarak gözüken Furkan Remzi Ceylan, şirketin yüzde 49 hissesine sahip. Demek ki şirketin büyük ortağı var. Yüzde 51 hisseli ortak Dursun Balcıoğlu.

"YÜZDE 51 HİSSELİ ORTAĞIN ADI YOK"

- İfadeden Dursun Balcıoğlu kimmiş öğrenelim. 2019 öncesinde İBB Raylı Sistem Daire Başkanıymış bu kişi. Aynı zamanda bu kişi yüzde 51 ortağı olduğu için şirketin büyük ortağı. İfadede deniyor ki, şirkette iş ve işlemleri ile ilgilenmez ama bu tip şirketler yüzde 51 ortağın iş bitirme belgeleri kullanılır. KİPTAŞ'daki ihaleyi bu isim almış.

"GÖZALTINA BİLE ALINMAMIŞ"

- Soruşturma dosyasına baktığımızda Dursun Balcıoğlu nerede? Dosyada yok. Nereden biliyor musunuz? Dursun Balcıoğlu şu anda X'te yolsuzluğun üzerine gidin diyor. Filistin paylaşımları yapıyor, AKP paylaşımları yapıyor. İBB Tekzip sayfasının altına yorum yapıyor, 'Hangi şirketten huzur hakkı aldığını yazsanıza' diyor. Kendi şirketi yolsuzluk diye bahsedilen ihalede adı geçiyor yüzde 51 ortak. Bu kişi şüpheli bile değil. Tutuklansın diye demiyorum. Burada çelişki ortaya çıksın diye söylüyorum"