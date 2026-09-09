İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin kaldıkları cezaevlerinde Süper Lig maçlarını izleme hakkının ellerinden alındığı belirtildi.

METRİS’TE VAR SİLİVRİ’DE YOK

Geçtiğimiz sezon Silivri, Tekirdağ ve Çorlu’daki cezaevlerinde bulunan tutuklular, Süper Lig müsabakalarını canlı olarak takip edebiliyordu. Ancak yeni sezonun başlamasıyla birlikte bu uygulamanın söz konusu cezaevlerinde sona erdiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon uygulanan bu hakkın, Silivri, Tekirdağ ve Çorlu cezaevlerinde kalan İBB tutukluları açısından yeni sezonda kaldırılması dikkat çekti. Cezaevi yönetimlerinin, neden olarak “dağıtıcı ile anlaşma sağlayamadık” iddiasında bulundu. Bunun üzerine tutuklular, “gerekirse ücretini biz ödeyelim” talebi ise kabul görmedi. Öte yandan Metris ve Maltepe cezaevlerinde bulunan tutukluların ise Süper Lig maçlarını izleme hakkının halen devam ettiği belirtildi.

SULTANLARI İZLEDİLER

‘Filenin Sultanları’nın 6 Eylül’de CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İtalya’yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olduğu maçı, tutuklular izleyebildi. Tutuklular, TRT’den yayınlanan maçları izleyebiliyor.