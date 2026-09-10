Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 51’i tutuklu bulunan İBB davasında sanıklara yönelik cezaevi uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Tutukluların nezaret bölümünde çay içmesine dahi izin verilmediği, uygulamanın gerekçesinin ise “güvenlik” olduğu öğrenildi.



İki günde 28 saat duruşma yapılan Silivri’de tutuklular sadece cezaevinden gelen yemekleri yiyebiliyorlar. Bu durum özellikle Çorlu ve Tekirdağ’dan gelen tutuklu sanıklar için son derece hayati öneme sahip. Gece 3’de cezaevlerine varan tutuklular, sabah 8’de sayıma kalkıyor ve yeniden duruşmaya getiriliyor.