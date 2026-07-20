Bazı İBB davası tutukluları ile Gezi davası hükümlülerinin farklı cezaevlerine nakledildiği bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Sıcak gelişmeyi Sözcü TV'de "Hafta Başı" programında Ekrem Açıkel aktardı.

Açıkel'in aktardığı bilgilere göre, İBB davasında tutuklu bulunan bazı isimler, kaldıkları cezaevlerinden başka cezaevlerine sevk edilecek.

İŞTE NAKLEDİLEN İSİMLER...

Buna göre Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Kocaeli'ndeki Kandıra Cezaevi'ne gönderilecek.

Gezi davasında da Çiğdem Mater ve Mine Özer'in yaklaşık dört yıldır kaldıkları Bakırköy Kadın Cezaevi'nden İzmir'deki Aliağa Şakran Cezaevi'ne sevk edildi.