İBB’ye yönelik operasyonda 19 Mart’ta tutuklanan İBB Medya A.Ş Eski Genel Müdürü İpek Elif Atayman 5 Haziran’da ailesinden ve avukatından habersiz, Silivri’den Afyon’a gönderildi. Atayman, yaşadıklarını anlattı, “Bu açık bir cezalandırma” dedi.

FİZİKİ VE PSİKOLOJİK ŞİDDET

Atayman, “Sayın Adalet Bakanı, ‘Tutuklular devletimize emanettir’ diyordunuz; böyle mi sahip çıkılıyor? Bu fiziki ve psikolojik şiddete, bu işkenceye son verin” ifadelerini kullandı. Anlattıkları şöyle:

KURU EKMEKLE 7.5 SAAT

72 gün hücrede, ardından 5 gün koğuşta tutuldum. Sonra bir parça ekmekle, 7.5 saat bileklerim kelepçeli halde, bir metrekarelik zırhlı bir kabinin içinde Afyon’a sevk edildim. Bileklerim kelepçeden mor. Burada yerde yatıyorum. Eşyam çöp torbasında.

AFYON’A ULAŞIM 6 SAAT

Afyonkarahisar’a ulaşım en hızlı 6 saat sürüyor, en yakın havalimanı 60 kilometre uzaklıkta. Ailem yaşlı insanlar... Güvenlik ve sağlık haklarım ihlal ediliyor, ziyaret ve savunma hakkım fiilen engelleniyor; kişilik haklarım ve masumiyet karinesi çiğneniyor.

BUNLARI HAK ETMEDİM!

Bu sevk ile yalnızlaştırılarak sosyal bağlarımdan koparılıyorum. Bulunduğum koşulları hak edecek hiçbir davranışım olmadı. Bugüne dek devlete ve millete zarar verecek tek bir eylemim olmadı.

MASAK VE HTS KAYDIM YOK

MASAK kaydım yok, HTS kaydım yok, şüpheli mal varlığım yok. 20 aylık genel müdürlük dönemine dair tüm belgeler yargıda; tek bir yasa dışı, mevzuat dışı hizmetim yok. Benden istenen nedir?

KARTVİZİT BİLE KIRTASİYEDE

Görev yaptığım süre içinde makam aracını mütevazı bir araç ile değişerek kurum menfaatini gözettim. Genel müdürlük kartvizitimi dahi çalıştığım kuruma masraf olmasın diye kırtasiyede bastırdım. Bu mu suçum?

Oğlu: İnsanlık dışı hareket

Elif Atayman’ın oğlu Efe Çakır, annesinin cezaevinde 5 gündür yerde uyuduğunu açıklamıştı. Çakır, “Devletine milletine maddi ve manevi hiç bir yanlışı olmayan sicili tertemiz bir insana yapılan bu insanlık dışı hareket kabul edilemez” dedi.

Ersöz: Kötü muamele var

Avukat Hüseyin Ersöz şunları söyledi: “Cezaevinde özgürlüğü kısıtlanan kişinin tüm insani ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması esastır. Atayman’a 5 gündür ranza/yatak verilmemesi Kötü Muamele Yasağı’nın açık ihlalidir.”