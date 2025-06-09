İBB Medya A.Ş. eski Genel Müdürü İpek Elif Ayman'ın oğlu Efe Çakır'ın sosyal medya hesabından aktardığı iddiasına göre, Ayman, Afyon Cezaevinde 5 gündür yerde yatıyor. Annesinin yaşadığı insanlık dışı durumun yayılmasını ve müdahale edilmesini isteyen Efe Çakır sosyal medya hesabından isyan etti.
Gazetecileri de etiketleyerek paylaşım yapan Çakır şu ifadeleri kullandı:
"İBB Medya AŞ eski genel müdürü annem İpek Elif Atayman, sürüldüğü afyon cezaevinde 5 gündür yerde yatıyor. Devletine milletine maddi ve manevi hiç bir yanlışı olmayan sicili tertemiz bir insana yapılan bu insanlık dışı hareket kabul edilemez."