İBB ve Kartal Belediyesi Meclis üyesi Ekrem Eray Arda, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararını İBB Meclisi kürsüsünde duyuran Arda, yaptığı açıklamada siyasette kişisel hesaplar ve parti içi mücadeleler yerine vatandaşın hizmet beklentisinin esas alınması gerektiğini belirtti.

Herhangi bir siyasi partiye katılmadığını açıklayan Arda, İBB ve Kartal Belediye Meclislerindeki görevlerini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğini ifade etti.

Kararını duyurmasının hemen ardından AKP grubuyla tokalaşması dikkat çekti.

İBB MECLİSİ'NDE SALDALYE DAĞILIMI

Ekrem Eray Arda'nın istifasının ardından İBB Meclisi'ndeki mevcut sandalye dağılımı da merak konusu oldu.

Edinilen bilgilere göre muhalefet bloğu 157, Cumhur İttifakı 138 üye ile temsil ediliyor

Arda'nın ilerleyen süreçte AKP'ye katılacağı yönünde iddialar da gündeme geldi; Böyle bir geçiş gerçekleşmesi halinde sandalye dağılımının muhalefet bloğu 156, Cumhur İttifakı ise 139 üye şeklinde olacak.

İBB MECLİSİ'NDE SEÇİM NASIL OLUYOR?

İBB Başkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yeni başkanın belediye meclisi tarafından seçilmesine ilişkin süreç, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülüyor.

İBB Meclisi'nde başkanlık seçiminin ilk iki turunda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, üçüncü turda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu aranıyor. Bu turlarda sonuç alınamaması halinde en fazla oy alan iki aday arasında dördüncü tur gerçekleştiriliyor ve en fazla oy alan aday başkan seçiliyor.

Arda'nın CHP'den istifasının ardından İBB Meclisi'ndeki sandalye dağılımı ve olası siyasi parti değişiklikleri yeniden gündeme geldi.