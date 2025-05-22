İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de usulsüz ihaleler düzenlendiği ve rüşvet elde edildiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturmada, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya A.Ş ve Kültür A.Ş'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapıldı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüphelinin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta, ifade verme işlemlerinin başlaması bekleniyor. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü adli kontrol, 16'sı ise tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi