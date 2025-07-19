19 Mart'tan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 18 Temmuz'da 6. dalga operasyonlarında eş zamanlı baskınlar düzenlendi. 2019 yılında Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle toplu olarak istifa eden genel sekreter yardımcılarından Muzaffer Hacımustafaoğlu da gözaltına alınanlardan biri.

KCT Yol Yapı'nın ortağı olan Muzaffer Hacımustafaoğlu, eski Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da İBB'deki mesai arkadaşıydı. İstifa ettikten sonra kamudan milyar liralık ihaleler almıştı.

Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan, satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir ve İSPER işçisi Gülşen Çokyiğit bulunuyor.