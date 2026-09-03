İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında aralarında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen ve Kent Lokantaları'ndan Sorumlu Şube Müdürünün de yer aldığı 12 isim gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan bir ismin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan isimlerden bazıları şu şekilde:



- İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen



- Kent Lokantaları’ndan sorumlu Şube Müdürü Ali Toy



- İBB Mali İşler eski Daire Başkanı Neslihan Vural,



- Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına



Savcılık tarafından yöneltilen suçlamada, İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi de dahil olmak üzere ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddia edildi.

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