İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 45 ismin Emniyet'te ifade işlemleri başladı.
Dün sabah saatlerinde operasyon kararı alınmış ve 49 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yolsuzluk soruşturması kapsamında 45 kişi gözaltına alınmıştı.
49 ismin içinde önemli isimler var. 49 isminden 24 kişi İBB çalışanı değil. 25 kişi İBB'de çeşitli pozisyonlarda görev alan isimler. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Başkanı İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Muhtarlıklar Daire Başkanı Yavuz Saltık, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da var. Kadriye Kasapoğlu ve Arif Gürkan Alpay ikinci dalga operasyonlarında gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı.